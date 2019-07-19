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Под Радой задержали дезертира с гранатой. Фото: УНИАН

Под Радой задержали дезертира с гранатой (ФОТО)

19 июл 2019, 23:22
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Под Верховной Радой в Киеве правоохранители задержали 22-летнего молодого человека с гранатой. По предварительным данным, жителя Полтавской области разыскивали за дезертирство.

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Подозрительного мужчину на Грушевского заметили сегодня днем. Правоохранители во время поверхностной проверки нашли у парня гранату и запал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Взрывоопасный предмет изъяли и направили на экспертное исследование, а злоумышленника доставили в управление полиции на беседу со следователями. Инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Вопрос о правовой квалификации события еще решается.

Под Радой задержали парня с гранатой. Фото: Нацполиция

Как известно сейчас правоохранители работают в усиленном режиме службы в связи с досрочными выборами в парламент, которые состоятся 21 июля. Завтра в стране ожидается день тишины, а уже в воскресенье граждане смогут выбрать своих представителей в Верховную Раду.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве мужчина погиб из-за взрыва гранаты. Правоохранители расследуют самоубийство.

Источник: Ракурс


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