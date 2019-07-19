Під Радою затримали дезертира з гранатою. Фото: УНИАН

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Ракурс

Під Верховною Радою у Києві правоохоронці затримали 22-річного молодика з гранатою. За попередніми даними, жителя Полтавської області розшукували за дезертирство.

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Підозрілого чоловіка на Грушевського помітили сьогодні вдень. Правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у хлопця гранату і запал. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Вибухонебезпечний предмет вилучили та направили на експертне дослідження, а зловмисника доставили до управління поліції на бесіду із слідчими. Інцидент зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Питання щодо правової кваліфікації події ще вирішується.

Як відомо наразі правоохоронці працюють у посиленому режимі служби у зв’язку з достроковимивиборами до парламенту, які відбудуться 21 липня. Завтра в країні очікується день тиші, а вже у неділю громадяни зможуть обрати своїх представників до Верховної Ради.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві чоловік загинув через вибух гранати. Правоохоронці розслідують самогубство.