Дев’ять паспортів: скандального кандидата зняли з парламентських виборів. Фото: UA: ХАРКІВ

https://racurs.ua/ua/n124503-dev-yat-pasportiv-skandalnogo-kandydata-znyaly-z-parlamentskyh-vyboriv.html

Ракурс

Центрвиборчком зняв скандального кандидата від партії «Опозиційна платформа — За життя» з позачергових виборів до парламенту. У Торнера виявили дев’ять паспортів.

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Торнер балотувався до Ради під номером 44. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та в. о. голови СБУ Іван Баканов розповіли голові ЦВК Тетяні Сліпачук про фальшиві документи Торнера, який також переховується від міжнародного правосуддя. Про це повідомила прес-служба комісії за підсумками засідання.

Починаючи з 2007 року чоловік отримав п’ять українських паспортів на підставі підроблених документів з різними анкетними даними та прізвищами. Потім він зробив собі чотири українські паспорти для виїзду за кордон.

Сам Торнер є громадянином Молдови Дмитром Некрасовим, якого на батьківщині розшукували за дії, передбачені ст. 317 Кримінального кодексу Республіки Молдова (втеча з місць ув’язнення).

Напередодні 18 липня Державна міграційна служба визнала всі зазначені документи недійсними. Тепер вони підлягають вилученню та знищенню.

Парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Володимир Зеленський звинуватив голову парламенту Андрія Парубія у тому, що низка партій не пройде до Ради, так як прохідний бар'єр не був знижений до 3%.