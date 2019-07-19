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Ракурс
Девять паспортов: скандального кандидата сняли с парламентских выборов. Фото: UA: ХАРКІВ

Девять паспортов: скандального кандидата сняли с парламентских выборов

19 июл 2019, 22:42
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Центризбирком снял скандального кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с внеочередных выборов в парламент. У Торнера обнаружили девять паспортов.

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Торнер баллотировался в Раду под номером 44. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с и. о. председателя СБУ Иваном Бакановым рассказали председателю ЦИК Татьяне Слипачук о фальшивых документах Торнера, который также скрывается от международного правосудия. Об этом сообщила пресс-служба комиссии по итогам заседания.

Начиная с 2007 года мужчина получил пять украинских паспортов на основании поддельных документов с различными анкетными данными и фамилиями. Затем он сделал себе четыре украинских паспорта для выезда за границу.

Сам Торнер является гражданином Молдовы Дмитрием Некрасовым, которого на родине разыскивали за действия, предусмотренные ст. 317 Уголовного кодекса Республики Молдова (побег из мест заключения).

Накануне 18 июля Государственная миграционная служба признала все указанные документы недействительными. Теперь они подлежат изъятию и уничтожению.

Парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Владимир Зеленский обвинил председателя парламента Андрея Парубия в том, что ряд партий не пройдет в Раду, так как проходной барьер не был снижен до 3%.

Источник: Ракурс


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