«Не позорьтесь»: Омелян прокомментировал указ Зеленского о ремонте дорог

https://racurs.ua/n124502-ne-pozortes-omelyan-prokommentiroval-ukaz-zelenskogo-o-remonte-dorog.html

Ракурс

Министр инфраструктуры Владимир Омелян резко раскритиковал указ президента Владимира Зеленского о ремонте украинских дорог. Емельян посоветовал Зеленскому «не позориться».

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По словам Емельяна, «аналитика» от Зеленского имеет показатели в три раза ниже реальных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно, — раскритиковал Омелян.

Министр посоветовал Зеленскому выполнять уже существующую государственную стратегию по развитию автодорог 2018−2022 годов. В комментариях под своим сообщением Омелян также жестко критиковал президента.

Отметим, в пресс-службе президента заявили, что на капитальный ремонт дорог необходимо 150 млрд грн (24 тыс. км дорог), однако Омелян настаивает, что эти цены оторваны от реальности.

Как ранее сообщал «Ракурс», у Зеленского заявили, что за три года планируют отремонтировать главные дороги страны.