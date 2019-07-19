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«Не позорьтесь»: Омелян прокомментировал указ Зеленского о ремонте дорог
«Не позорьтесь»: Омелян прокомментировал указ Зеленского о ремонте дорогhttps://racurs.ua/n124502-ne-pozortes-omelyan-prokommentiroval-ukaz-zelenskogo-o-remonte-dorog.htmlРакурс
Министр инфраструктуры Владимир Омелян резко раскритиковал указ президента Владимира Зеленского о ремонте украинских дорог. Емельян посоветовал Зеленскому «не позориться».
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По словам Емельяна, «аналитика» от Зеленского имеет показатели в три раза ниже реальных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно, — раскритиковал Омелян.
Министр посоветовал Зеленскому выполнять уже существующую государственную стратегию по развитию автодорог 2018−2022 годов. В комментариях под своим сообщением Омелян также жестко критиковал президента.
Отметим, в пресс-службе президента заявили, что на капитальный ремонт дорог необходимо 150 млрд грн (24 тыс. км дорог), однако Омелян настаивает, что эти цены оторваны от реальности.
Как ранее сообщал «Ракурс», у Зеленского заявили, что за три года планируют отремонтировать главные дороги страны.
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