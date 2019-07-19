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Электрический шаттл для Олимпийских игр создала компания Toyota. Фото: Toyota
Электрический шаттл для Олимпийских игр создала компания Toyota (ФОТО)https://racurs.ua/n124501-elektricheskiy-shattl-dlya-olimpiyskih-igr-sozdala-kompaniya-toyota-foto.htmlРакурс
Компания Toyota создала полностью электрический шаттл для летних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Токио (Япония). Автомобили, вероятно будут предназначаться для спортсменов, персонала, беременных женщин, посетителей с ограниченными возможностями, пожилых людей и семей с маленькими детьми.
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В салоне шаттла будет три ряда сидений, на которых смогут разместиться до пяти пассажиров. Максимальная скорость шаттла составляет 19 км/час. Об этом сообщает «Популярная механика».
Свою новинку Toyota оснастила блоком литий-ионных батарей с запасом хода 100 км. Для транспортировки людей на ОИ в Токио компания предоставит 200 шаттлов.
В компании подчеркнули, что шаттлы не будут массовым транспортным средством на спортивном первенстве. Скорее всего, необычные шаттлы будут использовать в случаях крайней необходимости.
Как ранее сообщал «Ракурс», компания Audi показала эскиз компактного беспилотника на электрическом моторе. Автомобиль способен самостоятельно передвигаться по городским улицам.
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