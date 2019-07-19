Електричний шаттл для Олімпійських ігор створила компанія Toyota. Фото: Toyota

https://racurs.ua/ua/n124501-elektrychnyy-shattl-dlya-olimpiyskyh-igor-stvoryla-kompaniya-toyota-foto.html

Ракурс

Компанія Toyota створила повністю електричний шаттл для літніх Олімпійських ігор, які пройдуть наступного року в Токіо (Японія). Автомобілі, ймовірно будуть призначатися для спортсменів, персоналу, вагітних жінок, відвідувачів з обмеженими можливостями, людей похилого віку і сімей з маленькими дітьми.

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У салоні шаттла буде три ряди сидінь, на яких зможуть розміститися до п’яти пасажирів. Максимальна швидкість шатлу становить 19 км/год. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Свою новинку Toyota обладнала блоком літій-іонних батарей з запасом ходу 100 км. Для транспортування людей на ОІ в Токіо компанія надасть 200 шатлів.

У компанії наголосили, що шаттли не будуть масовим транспортним засобом на спортивній першості. Швидше за все, незвичайні шатли будуть використовувати у випадках крайньої необхідності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Audi показала ескіз компактного безпілотника на електричному моторі. Автомобіль здатний самостійно пересуватися по міських вулицях.