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Ракурс
Електричний шаттл для Олімпійських ігор створила компанія Toyota. Фото: Toyota

Електричний шаттл для Олімпійських ігор створила компанія Toyota (ФОТО)

19 лип 2019, 21:22
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Компанія Toyota створила повністю електричний шаттл для літніх Олімпійських ігор, які пройдуть наступного року в Токіо (Японія). Автомобілі, ймовірно будуть призначатися для спортсменів, персоналу, вагітних жінок, відвідувачів з обмеженими можливостями, людей похилого віку і сімей з маленькими дітьми.

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У салоні шаттла буде три ряди сидінь, на яких зможуть розміститися до п’яти пасажирів. Максимальна швидкість шатлу становить 19 км/год. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Свою новинку Toyota обладнала блоком літій-іонних батарей з запасом ходу 100 км. Для транспортування людей на ОІ в Токіо компанія надасть 200 шатлів.

Електричний шаттл для Олімпійських ігор 2020. Фото: Toyota

У компанії наголосили, що шаттли не будуть масовим транспортним засобом на спортивній першості. Швидше за все, незвичайні шатли будуть використовувати у випадках крайньої необхідності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Audi показала ескіз компактного безпілотника на електричному моторі. Автомобіль здатний самостійно пересуватися по міських вулицях.


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