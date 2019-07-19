У Китаї прогримів вибух на заводі, є загиблі та поранені. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n124500-u-kytayi-progrymiv-vybuh-na-zavodi-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.html

Ракурс

Потужний вибух прогримів у центральній частині Китаю на заводі. Щонайменше двоє осіб загинули, ще 18 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Loading...

Наразі рятувальники продовжують пошуки 12 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Chine: l'énorme explosion d’une usine fait 2 morts et 12 disparus pic.twitter.com/VKNiYEAFte — BFMTV (@BFMTV) 19 июля 2019 г.

Вибух стався на газовому заводі в місті Іма в провінції Хенань. За даними видання, вибух був настільки потужним, що вибухова хвиля пошкодила вікна та двері будівель у радіусі трьох кілометрів. Після вибуху на заводі почалась масштабна пожежа.

Зазначимо, що раніше на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі. Внаслідок цього загинули двоє осіб і ще дев’ятеро отримали поранення.

Згодом стався вибух на китайському заводі пестицидів, в результаті чого загинули 62 особи. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах будівель в радіусі 1,5 км.

Як раніше повідомляв «Ракурс», минулого тижня на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі сталася масштабна пожежа.