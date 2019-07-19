Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Китаї прогримів вибух на заводі, є загиблі та поранені. Фото: ГолосUA

У Китаї прогримів вибух на заводі, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

19 лип 2019, 20:44
999

Потужний вибух прогримів у центральній частині Китаю на заводі. Щонайменше двоє осіб загинули, ще 18 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Loading...

Наразі рятувальники продовжують пошуки 12 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Вибух стався на газовому заводі в місті Іма в провінції Хенань. За даними видання, вибух був настільки потужним, що вибухова хвиля пошкодила вікна та двері будівель у радіусі трьох кілометрів. Після вибуху на заводі почалась масштабна пожежа.

Пожежа у Китаї. Фото: twitter/ LP_Monde

Зазначимо, що раніше на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі. Внаслідок цього загинули двоє осіб і ще дев’ятеро отримали поранення.

Згодом стався вибух на китайському заводі пестицидів, в результаті чого загинули 62 особи. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах будівель в радіусі 1,5 км.

Як раніше повідомляв «Ракурс», минулого тижня на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі сталася масштабна пожежа.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Не ганьбіться»: Омелян прокоментував указ Зеленського про ремонт доріг

Указ президента Володимира Зеленського про ремонт доріг жорстко розкритикував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Міністр порадив президенту «не ганьбитися» та слідувати вже існуючим програмам

Новини України
21:57   19 лип

Справа Вишинського: суд продовжив арешт екс-головреда РІА «Новости Украина» до 19 вересня

Термін перебування за ґратами звинувачуваного у державній зраді колишнього головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського продовжено до 19 вересня

Новини України
16:33   19 лип
Новини партнерів
Загрузка...