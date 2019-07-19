В Китае прогремел взрыв на заводе, есть погибшие и раненые. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n124500-v-kitae-progremel-vzryv-na-zavode-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

Мощный взрыв прогремел в центральной части Китая на заводе. По меньшей мере два человека погибли, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

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Сейчас спасатели продолжают поиски 12 человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает «Синьхуа».

Chine: l'énorme explosion d’une usine fait 2 morts et 12 disparus pic.twitter.com/VKNiYEAFte — BFMTV (@BFMTV) 19 июля 2019 г.

Взрыв произошел на газовом заводе в городе Има в провинции Хэнань. По данным издания, взрыв был настолько мощным, что взрывная волна повредила окна и двери зданий в радиусе трех километров. После взрыва на заводе начался масштабный пожар.

Отметим, что ранее на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе. В результате погибли два человека и еще девять получили ранения.

Позднее произошел взрыв на китайском заводе пестицидов, в результате чего погибли 62 человека. Взрывная волна выбила стекла в окнах зданий в радиусе 1,5 км.

Как ранее сообщал «Ракурс», на прошлой неделе на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи произошел масштабный пожар.