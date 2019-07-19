Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Китае прогремел взрыв на заводе, есть погибшие и раненые. Фото: ГолосUA

В Китае прогремел взрыв на заводе, есть погибшие и раненые (ФОТО)

19 июл 2019, 20:44
999

Мощный взрыв прогремел в центральной части Китая на заводе. По меньшей мере два человека погибли, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

Loading...

Сейчас спасатели продолжают поиски 12 человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает «Синьхуа».

Взрыв произошел на газовом заводе в городе Има в провинции Хэнань. По данным издания, взрыв был настолько мощным, что взрывная волна повредила окна и двери зданий в радиусе трех километров. После взрыва на заводе начался масштабный пожар.

Пожар в Китае. Фото: twitter / LP_Monde

Отметим, что ранее на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе. В результате погибли два человека и еще девять получили ранения.

Позднее произошел взрыв на китайском заводе пестицидов, в результате чего погибли 62 человека. Взрывная волна выбила стекла в окнах зданий в радиусе 1,5 км.

Как ранее сообщал «Ракурс», на прошлой неделе на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи произошел масштабный пожар.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

«Не позорьтесь»: Омелян прокомментировал указ Зеленского о ремонте дорог

Указ президента Владимира Зеленского о ремонте дорог жестко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр посоветовал президенту «не позориться» и следовать уже существующим программам

Новости Украины
21:57   19 июл

Дело Вышинского: суд продлил арест экс-главреда РИА «Новости Украина» до 19 сентября

Срок пребывания за решеткой обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского продлен до 19 сентября

Новости Украины
16:33   19 июл
Новости партнеров
Загрузка...