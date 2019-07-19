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«Не ганьбіться»: Омелян прокоментував указ Зеленського про ремонт доріг. Фото: Reuters

«Не ганьбіться»: Омелян прокоментував указ Зеленського про ремонт доріг

19 лип 2019, 21:57
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян різко розкритикував указ президента Володимира Зеленського про ремонт українських доріг. Омелян порадив Зеленському «не ганьбитися».

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За словами Омеляна, «аналітика» від Зеленського має показники втричі нижчі за реальні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі у збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно, — розкритикував Омелян.

Міністр порадив Зеленському виконувати вже існуючу державну стратегію з розвитку автошляхів 2018—2022 років. У коментарях під своїм дописом Омелян також жорстко критикував президента.

Омелян жорстко розкритикував Зеленського. Фото: Facebook

Зазначимо, у прес-службі президента заявили, що на капітальний ремонт доріг необхідно 150 млрд грн (24 тис. км доріг), однак Омелян наполягає, що ці ціни відірвані від реальності.

Омелян жорстко розкритикував Зеленського. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Зеленського заявили, що за три роки планують відремонтувати найголовніші дороги країни.

Джерело: Ракурс


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