Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n124505-sogodni-v-ukrayini-den-tyshi-pered-parlamentskymy-vyboramy.html

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Від початку сьогоднішньої доби в Україні настав так званий «день тиші» перед достроковими парламентськими виборами, котрі відбудуться в неділю, 21 липня.

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Згідно з нормами законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24.00 останньої п’ятниці перед днем голосування. Напередодні дня голосування та в день проведення виборів забороняється здійснення агітації, а також проведення масових акцій він політсил і кандидатів у депутати, котрі беруть участь у виборах.

Також забороняється розповсюджувати відповідні агітаційні матеріали та публічні оголошення щодо підтримки тих чи інших учасників виборів.

За агітацію в «день тиші» чи в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 50 до 60 неоподаткованих мінімумів (від 850 до 1 тис. 360 грн) для посадових осіб та від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів (510 до 850 грн) для інших громадян.

Верховну Раду нового скликання, як і минулу, обиратимуть за змішаною системою, згідно з якою 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі серед осіб, внесених у партійні виборчі списки, решта — за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Прохідний бар'єр для партій, подолання котрого необхідне для потрапляння до парламенту, становить 5%.

Нагадаємо, Конституційний суд України 20 червня визнав таким, що відповідає Основному закону, указ президента України від 21 травня про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів.