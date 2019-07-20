Авіація МВС та спецназ заступили на чергування напередодні виборів. Фото: mvs.gov.ua

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Авіація Єдиної системи авіаційної безпеки МВС вперше заступила на чергування напередодні виборів в Україні.

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У суботу, 20 липня, на чергування в українських регіонах заступили літаки АН-72 та АН-26, гелікоптери Н225, Н145 та Мі-8. Також чергуватимуть мобільні екіпажі спецназу Національної поліції та Національної гвардії України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

Авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На усі намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою, — запевнив міністр.

За словами першого заступника міністра Сергія Ярового, весь особовий склад МВС вже заступив до виконання своїх завдань для забезпечення безпеки на день виборів до Верховної Ради. Посадовець нагадав, що поліція та Національна гвардія вже неодноразово забезпечували безпеку під час виборів.

Яровий зазначив, що особливу увагу правоохоронці приділяють роботі вибухових служб та кінологів, групам швидкого реагування. Поліцейський спецназ передислоковано в різні регіони, щоб сформувати оперативні резерви.

Нагадаємо, 20 липня в Україні настав так званий «день тиші» перед достроковими парламентськими виборами, котрі відбудуться в неділю, 21 липня. Сьогодні забороняється здійснення агітації, а також проведення масових акцій від політсил і кандидатів у депутати, котрі беруть участь у виборах.