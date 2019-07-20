Будинок на колесах із гамаком. Фото: Motor1

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Дім на колесах для любителів активного відпочинку розробило німецьке ательє Sunlight на базі Fiat Ducato (Фіат Дукато).

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Машина має унікальну особливість — справжній розкладний гамак на даху. Фургон під назвою Cliff 4×4 Adventure Van призначений для людей, які люблять займатися спортом на відкритому повітрі. Машина підійде для любителів покататися на гірських велосипедах, лижників, альпіністів. Про це повідомляє Motor1.

Розробники стверджують, що авто здатне доставити шукачів пригод в будь-яке місце. Для подолання бездоріжжя машину оснастили захистом днища, встановили потужне додаткове світло та лебідку. На даху автомобіля зроблена велика металева платформа, яку можна використовувати як багажник або встановити на неї гамак, щоб відпочити в ньому після занять спортом.

Нагадаємо, у червні американська компанія Ford презентувала новий позашляховик Puma — компактний кросовер з самим містким у класі багажником та широким набором доступного обладнання.