В Индии на участке испортили бюллетени. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n124527-parlamentskie-vybory-v-posolstve-ukrainy-v-indii-isportili-vse-bulleteni-dlya-golosovaniya.html

Ракурс

В Индии в посольстве Украины испортили все бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду.

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Бюллетени испортили 19 июля в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка № 900025. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии.

По информации дипломатов, УИК уже получила новые бюллетени взамен испорченных. В посольстве заверили, что голосование пройдет без каких-либо изменений в помещении дипломатического ведомства. Пока неизвестно, кто и почему испортил бюллетени.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины запланированы на 21 июля. Избирательные участки в Украине откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.

Выборы будут проходить по смешанной системе, при которой 225 депутатов будут избирать по партийным спискам в общегосударственном многомандатном избирательном округе, остальных — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Напомним, 20 июля в Украине наступил так называемый «день тишины» перед досрочными парламентскими выборами. Сегодня запрещается осуществление агитации, а также проведение массовых акций от политсил и кандидатов в депутаты, участвующих в выборах.