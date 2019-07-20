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Парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля, фото: «112 Украина»

Внеочередные выборы: КИУ фиксирует многочисленные нарушения «дня тишины»

20 июл 2019, 14:36
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Комитет избирателей страны (КИУ) фиксирует многочисленные нарушения так называемого «дня тишины», который установился сегодня с начала суток.

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Об этом сообщается на странице КИУ в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что несмотря на запрет любой агитации за участников парламентских выборов, в регионах все еще остаются установленными ряд агитационных материалов.

Кроме того, в течение последних дней были размещены билборды, которые не имеют выходных данных, однако выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий.

Нарушения фиксируются в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

Кроме того, политическая реклама активно присутствует в интернете.

Также КИУ зафиксировал на Закарпатье рассылку СМС-сообщений с избирательной агитацией на венгерском языке с призывом голосовать за кандидата, расположенного под определенным номером в бюллетене. Кроме запрещенной сегодня агитации, эти сообщения также содержали признаки преднамеренного введения избирателей в заблуждение, поскольку, якобы будучи посланными от имени одного из кандидатов, на самом деле призывают голосовать за его «клона».

Парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля. Они будут проходить по смешанной системе, по которой 225 депутатов будут избирать по партийным спискам в общегосударственном многомандатном избирательном округе, остальные — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Напомним, нарушения дня тишины наказывается штрафом в размере до 1 тыс. 360 грн для должностных лиц и до 850 грн для других граждан.


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