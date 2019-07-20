Позачергові вибори: КВУ фіксує численні порушення «дня тиші»

Парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n124515-pozachergovi-vybory-kvu-fiksuie-chyslenni-porushennya-dnya-tyshi.html

Ракурс

Комітет виборців країни (КВУ) фіксує численні порушення так званого «дня тиші», котрий встановився сьогодні від початку доби.

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Про це повідомляється на сторінці КВУ в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що попри заборону будь-якої агітації за учасників парламентських виборів, у регіонах все ще залишаються встановленими низка агітаційних матеріалів.

Крім того, впродовж останніх днів були розміщені білборди, котрі не мають вихідних даних, однак виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій.

Порушення фіксуються у Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Крім того, політична реклама активно присутня в інтернеті.

Також КВУ зафіксував на Закарпатті розсилання СМС-повідомлень з виборчою агітацією угорською мовою із закликом голосувати за кандидата, розміщеного під певним номером у бюлетені. Окрім забороненої сьогодні агітації, ці повідомлення також містили ознаки навмисного введення виборців в оману, оскільки, ніби будучи надісланими від імені одного з кандидатів, насправді закликають голосувати за його «клона».

Парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня. Вони відбуватимуться за змішаною системою, за якою 225 депутатів обиратимуть за партійними списками у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, решту — за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, порушення дня тиші карається штрафом на суму до 1 тис. 360 грн для посадових осіб та до 850 грн для інших громадян.