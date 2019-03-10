Харлан выборола «серебро» на этапе Кубка мира в Афинах. Фото: zik.ua

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Racurs.ua

Саблистка Ольга Харлан выборола серебряную награду на этапе Кубка мира, который проходит в Афинах.

Украинская саблистка начала выступления в 1/32 финала, поскольку занимает шестую позицию в мировом рейтинге FIE, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

Харлан провела ряд успешных боев: со счетом 15:5 украинская спортсменка обыграла казахстанскую саблистку Татьяну Приходько. Также победой Харлан завершился бой с итальянкой Элоизой Пассаро (15:9 на пользу украинки), с аналогичным счетом украинская саблистка обыграла Мано Брюне из Франции.

За выход в полуфинал украинка боролась с гречанкой Теодорой Коунтоурой и выиграла у нее со счетом 16:14. В полуфинале Харлан встретилась с чемпионкой Европы среди юниоров Лизой Пустаи. В финале соперницей укринки Харлан стала чемпионка мира, россиянка София Позднякова. К сожалению, бой с Поздняковой завершился в пользу россиянки. Харлан проиграла со счетом 10:15.