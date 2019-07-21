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Ракурс
Более 700 испорченных бюллетеней обнаружили на Житомирщине. Фото: "НВ"

Более 700 испорченных бюллетеней обнаружили на Житомирщине

21 июл 2019, 08:27
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Более 700 испорченных бюллетеней обнаружены на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынском Житомирской области. Речь идет об одномандатном избирательном округе № 65.

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Члены участковой избирательной комиссии № 181323 испортили 717 бюллетеней. Перепутав фамилию выбывшего кандидата, они поставили штамп напротив другого. Об этом информируют наблюдатели всеукраинской общественной организации «Громадянська мережа «ОПОРА».

Штамп «выбыл» поставили не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который 10 июля отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского. Такую ошибку на участковой избирательной комиссии № 181323 объяснили человеческим фактором.

Отмечается, что наблюдатели вызвали полицию, окружная избирательная комиссия написала обращение в Центризбирком и ждет новые бюллетени, которые должны изготовить сегодня.

Напомним, что сегодня в 8.00 на избирательных участках в Украине стартовало голосование за кандидатов в народные депутаты.

Источник: Ракурс


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