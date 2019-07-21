Понад 700 зіпсованих бюлетенів виявили на Житомирщині. Фото: "НВ"

https://racurs.ua/ua/n124534-ponad-700-zipsovanyh-buleteniv-vyyavyly-na-jytomyrschyni.html

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Понад 700 зіпсованих бюлетенів виявлено на одній із виборчих дільниць у місті Новограді-Волинському Житомирської області. Йдеться про одномандатний виборчий округ № 65.

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Члени дільничної виборчої комісії № 181323 зіпсували 717 бюлетенів. Переплутавши прізвище кандидата, який вибув, вони поставили штамп навпроти іншого. Про це інформують спостерігачі всеукраїнської громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА».

Штамп «вибув» поставили не навпроти прізвища кандидата Олександра Навроцького, який 10 липня відмовився балотуватися, а навпроти Олександра Гонгальського. Таку помилку на дільничній виборчій комісії № 181323 пояснили людським фактором.

Зазначається, що спостерігачі викликали поліцію, окружна виборча комісія написала звернення до Центрвиборчкому і чекає на нові бюлетені, які виготовлятимуть сьогодні.

Нагадаємо, що сьогодні о 8.00 на виборчих дільницях в Україні стартувало голосування за кандидатів у народні депутати.