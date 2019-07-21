Порушення на виборах: у Бахмуті члени ДВК облили чорнилом протоколи, щоб приховати порушення, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124533-porushennya-na-vyborah-u-bahmuti-chleny-dvk-oblyly-chornylom-protokoly-schob-pryhovaty.html

Ракурс

У Бахмуті (Донецька область) члени дільничної виборчої комісії підписали незаповнені протоколи голосування до початку виборів. Щоб приховати порушення, вони облили протоколи чорнилом.

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Про цей випадок повідомила 21 липня прес-служба Національної поліції. Речник відомства Ярослав Тракало зазначив, що «народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись».

Порушення сталося у школі Бахмута на дільниці № 624. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-«переможця» або ж «правильну» назву партії, — повідомив Тракало.

Коли ж на дільницю приїхала слідчо-оперативна група, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, підсумків голосування) КК України.