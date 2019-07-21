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Порушення на виборах: у Бахмуті члени ДВК облили чорнилом протоколи, щоб приховати порушення, фото — Нацполіція

У Бахмуті члени ДВК облили чорнилом протоколи, щоб приховати порушення (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2019, 08:25
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У Бахмуті (Донецька область) члени дільничної виборчої комісії підписали незаповнені протоколи голосування до початку виборів. Щоб приховати порушення, вони облили протоколи чорнилом.

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Про цей випадок повідомила 21 липня прес-служба Національної поліції. Речник відомства Ярослав Тракало зазначив, що «народне волевиявлення фактично вже завершилося, так і не розпочавшись».

Порушення сталося у школі Бахмута на дільниці № 624. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-«переможця» або ж «правильну» назву партії, — повідомив Тракало.

Коли ж на дільницю приїхала слідчо-оперативна група, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом.

Порушення на виборах: у Бахмуті члени ДВК облили чорнилом протоколи, щоб приховати порушення, фото — Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, підсумків голосування) КК України.

Порушення на виборах: у Бахмуті члени ДВК облили чорнилом протоколи, щоб приховати порушення, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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