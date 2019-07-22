Вибори нових депутатів Верховної Ради: хроніка подій / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124518-vybory-deputativ-verhovnoyi-rady-hronika-onovluietsya-22-lypnya.html

Ракурс

Парламентські вибори в Україні завершилися о 20.00 неділі, 21 липня. Українці впродовж дня голосували за кандидатів у депутати Верховної Ради IX скликання. Одразу після закриття виборчих дільниць з’явилися дані екзит-полів про волевиявлення українців, а після 22.00 офіційні дані почала публікувати Центральна виборча комісія. Вранці 22 липня ЦВК визнала вибори народних депутатів в Україні такими, що відбулися. «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Loading...

22 липня

12.30 — Комітет виборців України назвав лідерів із незаконної агітації у день парламентських виборів. Виявилося, що політичною рекламою найбільше зловживали партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя» та «Опозиційний блок».

11.50 — У Дніпрі невикористані бюлетені порубали сокирою. За законом, погасити виборчі бюлетені, які не були використані, необхідно шляхом відокремлення правого нижнього кута бланку.

11.15 — ЦВК продовжує рахувати виборчі бюлетені в одномандатних виборчих округах. У Центрвиборчкомі повідомили, хто із кандидатів у депутати потрапляє до парламенту по мажоритарці.

11.10 — Центрвиборчком вже обробив 50.24% протоколів на позачергових виборах у Раду. Першу позицію на даний момент займає партія «Слуга народу» (42,44%), і слідом за нею йдуть «Опозіційна Платформа — За Життя» (12,87%), «Європейська солідарність» (8,65%), «Батьківщина» (8,02%) і «Голос» (6,39%).

10.44 — Надія Савченко, кандидат у народні депутати Верховної Ради по одномандатному виборчому округу № 51, наразі має лише 1,24% голосів виборців.

10.15 — парламентські вибори в Україні відбулися, оголосила Центральна виборча комісія сьогодні, 22 липня. Згідно з онлайн-табло ЦВК, на даний момент опрацьовано понад 50% протоколів.

9.52 — ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів із закордонних виборчих дільниць на дострокових виборах у Верховну Раду. Лідером голосувань за кордоном є партія «Європейська солідарність», політична сила «Слуга народу» — друга.

9.19 — Святослав Вакарчук заявив, що його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими вони знайдуть спільну мову у питаннях економіки та зовнішнього курсу України

8.20 — Центральна виборча комісія опрацювала 35,51% електронних протоколів. Перша п’ятірка партій — «Слуга народу» (42,19%), «Опозиційна платформа — За життя» (12,75%), «Європейська Солідарність» (8,71%), «Батьківщина» (8,15%) та «Голос» (6,39%).

7.13 — ЦВК опрацювала 94,11% протоколів з результатами голосування на закордонних виборчих дільницях. «Слуга народу» виходить на перше місце.

6.39 — завершилося голосування на закордонних виборчих дільницях.

6.11 — партія «Голос» не підтримує проведення дострокових місцевих виборів у 2019 році.

5.36 — Центрвиборчком підрахував майже 22% протоколів на одномандатних округах.

4.59 — ЦВК підрахувала понад 20% бюлетенів.

4.35 — за результатами підрахунку майже 80% бюлетенів на закордонних дільницях лідирує «Європейська Солідарність».

3.36 — стали відомі результати підрахунку голосів в низці одномандатних округів.

2.55 — ЦВК підрахувала понад 10% бюлетенів.

2.30 — За інформацією ЗМІ, президент Володимир Зеленський виступає за проведення першого засідання Верховної Ради нового скликання у День Незалежності України 24 серпня.

1.50 — Андрій Садовий залишає посаду керівника партії «Самопоміч» після провалу цієї політичної сили на позачергових парламентських виборах. Мер Львова заявив, що зосередиться на своїх безпосередніх обов’язках міського голови.

1.16 — у політичній силі «Голос» заявили, що готові пропонувати кандидатуру свого лідера Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України. Однак у партії запевнили, що Вакарчук не ставить собі за ціль стати прем'єром.

0.30 — У політичній партії «Слуга народу» заявили про виявлені факти підкупу виборців. За один голос певні політичні партії пропонували від 350 до 500 грн.

0.03 — Центральна виборча комісія почала публікувати результати виборів в одномандатних округах. Стали відомі прізвища мажоритарників, які набирають більшість голосів на своєму окрузі.

21 липня

23.13 — «Партія Шарія», заснована відеоблогером Анатолієм Шарієм отримає фінансування з державного бюджету, оскільки на виборах набрала понад 3% голосів. Всі політичні сили, які набирають на парламентських виборах більше 2%, фінансуються з бюджету.

23.00 — Центральна виборча комісія обробляє протоколи голосування українців на парламентських виборах. За підсумками обробки майже 1% електронних протоколів, зі значним відривом від опонентів лідирує президентська партія «Слуга народу».

22.28 — Колишній президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що у складі нового парламенту його політсила готова об'єднатися з «Голосом» Святослава Вакарчука та усіма партіями, які підтримують курс України до НАТО та ЄС.

22.00 — остаточні дані Національного екзит-полу, оновлені станом на 20.00, свідчать про те, що подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр до Верховної Ради п’ять політичних партій:

«Слуга народу» — 44,2%

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,4%

«Європейська солідарність» — 8,8%

ВО «Батьківщина» — 7,4%

«Голос» — 6,5%

Через незначний відрив від цих партій не потрапляє до Ради політсила Ігоря Смешка «Сила і Честь», яка, згідно з екзит-полом, набрала 4,3% голосів виборців за необхідних 5%.

21.47 — Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила готова бути у новій парламентській коаліції лише з партіями «Слуга народу» та «Голос». Політик відзначила, що формування більшості у Верховній Раді залежить від глави держави Володимира Зеленського.

21.15 — Президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем'єр-міністра. Глава держави відзначив, що новим очільником уряду повинна бути особа, яка раніше ніколи не була в політиці.

21.00 — Згідно з даними екзит-полу, проведеного на замовлення програми ТСН, у всіх мажоритарних округах Києва перемагають кандидати від партії «Слуга народу». Про це на брифінгу повідомив кандидат від партії і генеральний директор «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко.

20.01 — Національний екзит-пол свідчить про те, що до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій. Прохідний бар'єр у 5% голосів виборців долають політсили:

«Слуга народу» — 43,9%

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,5%

«Європейська солідарність» — 8,9%

«Батьківщина» — 7,6%

«Голос» — 6,3%

20.00 — Парламентські вибори в Україні завершилися, голосування на виборчих дільницях припинено.

19.09 — На виборах у Львові жінка взяла 10 бюлетенів та проголосувала, а в Одеській області виборчиня голосувала за інших виборців.

18.26 — На виборах у Львові жінка з’їла свій бюлетень, а виборчиня в Києві прикинулася мертвою через забутий вдома паспорт.

18.10— У Одесі громадські спостерігачі зафіксували дострокове заповнення протоколів на виборчих дільницях. Цю інформацію наразі перевіряють правоохоронні органи.

16.27 — Явку виборців станом на 16.00 опублікувала ЦВК. До дільниць проголосувати прийшли вже 33.74% українців.

15.55 — У США стартували вибори до українсько парламенту. Голосування на цих дільницях завершиться останнім у світі.

15.45 — Голосування на виборах до Верховної Ради України вже завершилося на виборчій спецдільниці на станції «Академік Вернадський». У ньому взяли участь 12 учасників української антарктичної експедиції.

15.24 — Про скупку голосів та інші порушення на позачергових парламентських виборах розповіли у МВС.

15.00 — чинний прем'єр-міністр України, лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман проголосував на дострокових парламентських виборах у Вінниці.

14.50 — ЦВК оприлюднила оновлені дані про явку виборців на дострокових парламентських виборах.

14.23 — голосування на парламентських виборах у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики. Троє юнаків сиділи у машині біля дільниці. Їх затримала житомирська поліція.

14.20 — в Австралії вибори до Верховної Ради України вже завершилися, явка виборців там склала лише 4%.

14.24 — Святослав Вакарчук, який очолює партію «Голос», проголосував на позачергових парламентських виборах і розповів про коаліцію.

13.48 — колишній президент Петро Порошенко проголосував на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві. За його словами, свій голос він віддав «за ЄС (нагадаємо, що політична партія екс-президент називається „Європейська солідарність“) і за НАТО».

13.30 — президент України Зеленський заявив, що одним із перших законопроектів, який розгляне Рада нового скликання, буде пропозиція зняти недоторканність. Він також заявив, що проводить консультації з приводу кандидатури прем'єр-міністра.

13.05 — в одному із сіл Кіровоградської області через відсутність сейфа члени виборчкому використовують каструлю і опечатали її.

13.03 — в Україні станом на 11.00 зафіксовано 382 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Йдеться про незаконну агітацію, перешкоджання здійсненню виборчого права, конфлікти, підкупи виборців та пошкодження майна. У Міністерстві внутрішніх справ назвали найпроблемніші регіони.

12.40 — у Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 12.00. Явка виборців наразі становить приблизно 16%.

11.42 — голосування на виборах до Верховної Ради сьогодні, 21 липня, проходить не лише на території України, а й у 72 країнах світу. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці № 900069 у столиці Польщі українці вишикувалися в чергу, аби проголосувати.

11.32 — голова Верховної Ради України Андрій Парубій пообіцяв допомагати новому спікеру парламенту, якщо він буде «проукраїнським». Про це він сьогодні повідомив після голосування на виборчій дільниці.

10.41 — лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко проголосувала. На виборчій дільниці вона відповіла на запитання про ймовірне призначення на посаду прем'єр-міністра, відзначивши, що в України не залишилося «часу на експерименти».

10.33 — на парламентських виборах, що проходять в Україні сьогодні, 21 липня, не відкрилися вісім виборчих дільниць, а 16 почали роботу із запізненням.

8.27 — понад 700 зіпсованих бюлетенів виявили на одній з дільничних виборчих комісій у місті Новограді-Волинському Житомирської області.

8.25 — у Бахмуті на Донеччині члени комісії підписали незаповнені протоколи голосування до початку виборів. Щоб приховати порушення, вони облили протоколи чорнилом.

8.00 — на виборчих дільницях в Україні стартувало голосування за кандидатів у народні депутати.

7.20 — Верховний суд у ніч перед виборами скасував рішення про обов’язкову реєстрацію депутата-втікача Олександра Онищенка на виборах до Верховної Ради. Про це своє рішення у ніч перед голосуванням нагадала ЦВК.

Обиратимуть майбутніх нардепів із понад 2700 осіб у списках 22 політичних партій, зареєстрованих для участі в позачергових виборах до Ради. Вони претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Ще майже 3200 кандидатів балотуються в 199 одномандатних мажоритарних округах. Понад половина з них — це самовисуванці, а решта — партійні.

Таким чином український виборець матиме два бюлетені для голосування. Бюлетень по багатомандатному округу налічує 22 партії, номер кожної з них визначався жеребкуванням ЦВК. В одномандатних мажоритарних округах всі бюлетені будуть унікальними, оскільки кількість кандидатів у нардепи в кожному окрузі буде різною.

В Україні діє змішана виборча система, тому половину нардепів буде обрано за партійними списками, а ще половину — в мажоритарних округах. Аби пройти до Ради, партії мають подолати бар'єр у 5% голосів виборців. А в мажоритарних округах кандидатам необхідно набрати більшість голосів.

Які партії беруть участь у виборах

ЦВК зареєструвала для участі в парламентських виборах в Україні 22 політичні партії, які у виборчому бюлетені розташовані в такому порядку:

«Опозиційний блок»; «Сила і Честь»; ВО «Батьківщина»; «Патріот»; «Сила людей»; «Опозиційна платформа — За життя»; «Партія зелених України»; ВО «Факел»; «Самопоміч»; «Європейська солідарність»; «Українська стратегія Гройсмана»; «Громадянська позиція»; «Соціальна справедливість»; «Слуга народу»; «Сила права»; «Радикальна партія Ляшка»; «Партія Шарія»; «Голос»; «Незалежність»; «Аграрна партія України»; ВО «Свобода»; «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Коли запрацює Верховна Рада IX скликання

Всього до нової Верховної Ради цьогоріч мають обрати 425 депутатів. До 5 серпня ЦВК зобов’язана встановити результати виборів, а до 10 серпня — офіційно їх оприлюднити. У період із 31 серпня по 9 вересня парламент IX скликання має зібратися на перше пленарне засідання.

Конституційні вимоги до кандидатів

Народним депутатом Верховної Ради може стати громадянин України, якому на день виборів виповнився 21 рік, який має право голосу, мешкає на українській території упродовж останніх 5 років, а також не має непогашеної судимості за вчинення умисного злочину.

Також кандидати у нардепи вносять до ЦВК передбачену законом заставу. Партія, що висуває виборчий список кандидатів у загальнодержавному окрузі, вносить 4 млн 173 тис. грн застави. Охочі стати кандидатами у нардепи в одномандатному окрузі вносили 41 тис. 730 грн застави.

Скільки коштують парламентські вибори

Центрвиборчком передбачив на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради близько 2 млрд грн. Ці кошти мали витратити на друк бюлетенів для голосування, закупівлю пакетів зі спеціальною системою захисту, виготовлення та доставку пломб і журнали для реєстрації документів.

Як відомо, вибори до Верховної Ради України відбуваються кожні п’ять років в останню неділю жовтня. Чергові парламентські вибори планувалися 27 жовтня 2019 року. Однак після перемоги на президентських виборах навесні цього року Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту VIII скликання та призначення дострокових виборів нардепів. Таке рішення Зеленський пояснив низькою довірою українців до Ради та відсутністю в ній коаліції. Після цього парламентські вибори було перенесено на 21 липня.

Також варто нагадати, що серед головних привілеїв народних обранців є гарантована Конституцією депутатська недоторканність, обіцянки про скасування якої активно циркулюються напередодні кожних виборів в Україні.