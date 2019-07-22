Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

https://racurs.ua/ua/n124596-vakarchuk-pro-koaliciu-golos-gotovyy-domovlyatysya-z-partiyamy-odnodumcyamy.html

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Партія «Голос» готова об'єднуватися в коаліцію з політичними силами, які є однодумцями політсили Святослава Вакарчука.

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Коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди. Про це музикант та політик Святослав Вакарчук заявив у коментарі «24 каналу».

У нас є декілька чітких червоних ліній: перше — Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; друге — має бути чіткий принцип — закон один для всіх і невідворотність покарання; третє - економіка без жодних олігархів; четверте — депутатів спускаємо з неба на землю, — пояснив він.

За словами лідера «Голосу», його політсила готова домовлятися з тими партіями, з якими у цих питаннях вони знайдуть спільну мову.

Нагадаємо, після оголошення остаточних результатів Національного екзит-полу президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем'єр-міністра. У політичній силі «Голос» заявили, що готові пропонувати свого лідера на посаду нового прем'єр-міністра.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявили, що готові об'єднатися з «Голосом» у Верховній Раді.