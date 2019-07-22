Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

Вакарчук о коалиции: «Голос» готов договариваться с партиями-единомышленниками

22 июл 2019, 09:17
999

Партия «Голос» готова объединиться в коалицию с политическими силами, которые являются единомышленниками политсилы Святослава Вакарчука.

Loading...

Коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения. Об этом музыкант и политик Святослав Вакарчук заявил в комментарии «24 канала».

У нас есть несколько четких красных линий: первое — Украина движется в Европу, ЕС и НАТО; второе — должен быть четкий принцип — закон один для всех и неотвратимость наказания; третье — экономика без олигархов; четвертое — депутатов спускаем с небес на землю, — пояснил он.

По словам лидера «Голоса», его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.

Напомним, после объявления окончательных результатов Национального экзит-полла президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. В политической силе «Голос» заявили, что готовы предлагать своего лидера на должность нового премьер-министра.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявили, что готовы объединиться с «Голосом» в Верховной Раде.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ЦИК обработал 100% протоколов из зарубежных участков (ИНФОГРАФИКА)

Центральная избирательная комиссия 22 июля обработала 100% протоколов с результатами голосования на зарубежных избирательных участках. Лидируют «Европейская солидарность» и «Слуга народа»

Новости Украины
09:51

Вакарчук о коалиции: «Голос» готов договариваться с партиями-единомышленниками

Политическая партия «Голос», которая будет в составе новоизбранного украинского парламента, готова объединиться в коалицию с политсилами, которые отвечают четким условиям

Новости Украины
09:17
Новости партнеров
Загрузка...