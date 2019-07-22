Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

https://racurs.ua/n124596-vakarchuk-o-koalicii-golos-gotov-dogovarivatsya-s-partiyami-edinomyshlennikami.html

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Партия «Голос» готова объединиться в коалицию с политическими силами, которые являются единомышленниками политсилы Святослава Вакарчука.

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Коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения. Об этом музыкант и политик Святослав Вакарчук заявил в комментарии «24 канала».

У нас есть несколько четких красных линий: первое — Украина движется в Европу, ЕС и НАТО; второе — должен быть четкий принцип — закон один для всех и неотвратимость наказания; третье — экономика без олигархов; четвертое — депутатов спускаем с небес на землю, — пояснил он.

По словам лидера «Голоса», его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.

Напомним, после объявления окончательных результатов Национального экзит-полла президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. В политической силе «Голос» заявили, что готовы предлагать своего лидера на должность нового премьер-министра.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявили, что готовы объединиться с «Голосом» в Верховной Раде.