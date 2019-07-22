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Пожар на украинском траулере. Фото: Думская

Пожар на украинском траулере произошел у берегов Мавритании, есть погибший (ФОТО)

22 июл 2019, 08:46
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Пожар на украинском океанском траулере «Иван Голубец» произошел 21 июля у берегов Мавритании.

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На судне, которое ходит под флагом Грузии, на момент пожара находились 90 человек — граждане Украины и России. Предварительно установлено, что пожар произошел в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Капитан приказал команде эвакуироваться, моряков подобрал траулер «Маршал Крылов». Об этом 22 июля сообщает «Думская».

В результате пожара погиб моторист, есть пострадавшие. Очевидец происшествия отметил, что спасательная операция была организована силами других траулеров, поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда.

Украинское судно выгорело практически полностью и продолжает и дальше гореть. На траулере есть дизельное топливо, а трюм полон рыбы.

Пожар на украинском траулере. Фото: Думская

Пожар на украинском траулере. Фото: Думская

Пожар на украинском траулере. Фото: Думская

Напомним, в мае возник пожар на судостроительном заводе «Кузница на Рыбацкой» в Киеве. Возгорание возникло на пришвартованном корабле, который находился на ремонте.

Источник: Ракурс


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