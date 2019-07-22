Пожежа на українському траулері. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n124595-pojeja-na-ukrayinskomu-trauleri-stalasya-bilya-beregiv-mavrytaniyi-ie-zagyblyy-foto.html

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Пожежа на українському океанському траулері «Іван Голубець» сталася 21 липня біля берегів Мавританії.

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На судні, яке ходить під прапором Грузії, на момент пожежі перебували 90 осіб — громадяни України та Росії. Попередньо встановлено, що пожежа сталася в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Капітан наказав команді евакуюватися, моряків підібрав траулер «Маршал Крилов». Про це 22 липня повідомляє «Думська».

Внаслідок пожежі загинув моторист, є постраждалі. Очевидець події зазначив, що рятувальну операцію було організована силами інших траулерів, оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна.

Українське судно вигоріло практично повністю та продовжує й надалі палати. На траулері є дизельне паливо, а трюм повний риби.

Нагадаємо, у травні виникла пожежа на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» у Києві. Загорання виникло на пришвартованому кораблі, який перебував на ремонті.