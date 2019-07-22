ЦВК опрацювала понад 35% протоколів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124594-centrvyborchkom-opracuvav-ponad-35-protokoliv-lidyruie-sluga-narodu-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія опрацювала понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Станом на ранок 22 липня опрацьовано вже 35,51% бюлетенів. У першій п’ятірці партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Відповідна інформація розміщена на веб-сторінці ЦВК.

Лідер виборів по багатомандатному виборчому округу «Слуга народу» (42,19%), на другому місці «Опозиційна платформа — За життя» (12,75%). Третю позицію посідає партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» (8,71%). Ще 8,15% виборців віддали голоси для «Батьківщини». П’ятірку прохідних партій замикає «Голос» Святослава Вакарчука (6,39%).

Нагадаємо, завершилося голосування на закордонних виборчих округах. Останньою зачинилася виборча дільниця № 900091 у Сан-Франциско. За інформацією ЦВК, «Слуга народу» виходить на перше місце.