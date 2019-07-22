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О 4.00 за київським часом завершилося голосування на закордонній виборчій в Мехіко, фото: Посольство України в Мексиці

Парламентські вибори: завершилося голосування на закордонних виборчих дільницях (ФОТО, ВІДЕО)

22 лип 2019, 06:39
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У Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) сьогодні о 6.00 за київським часом (о 20.00 21 липня за місцевим часом) завершилося голосування на розташованій у генеральному консульстві України закордонній виборчій дільниці № 900091.

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Таким чином, голосування на закордонних виборчих округах завершилося. Про це повідомляють УНН з посиланням на секретаря Центральної виборчої комісії Наталію Бернацьку.

За кілька годин до цього завершилося голосування на виборчій дільниці № 900089, розташованій у Вашингтоні при посольстві України в США. На сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук зазначають, що за голосуванням на цій дільниці слідкували офіційні спостерігачі.

О 4.00 за київським часом завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці № 900054, розташованій в Мехіко в будівлі посольства України в Мексиці. У прес-службі посольства зазначають, що голосування там відбувалася у штатному режимі, порушень та скарг не зафіксовано.

О 4.00 за київським часом завершилося голосування на закордонній виборчій в Мехіко, фото: Посольство України в Мексиці

О 4.00 за київським часом завершилося голосування на закордонній виборчій в Мехіко, фото: Посольство України в Мексиці

Нагадаємо, згідно з результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради IX скликання потрапляють п’ять партій.

Джерело: Ракурс


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