https://racurs.ua/ua/n124576-verhovnu-radu-sformuut-p-yat-partiy-ostatochni-dani-nacionalnogo-ekzyt-polu.html

Ракурс

Парламентські вибори в Україні стали успішними для п’яти політичних партій, який подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр голосів виборців. Про це свідчать останні дані Національного екзит-полу, оновлені станом на 20.00.

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До Верховної Ради дев’ятого скликання, згідно з цим екзит-полом, проходять партії:

«Слуга народу» — 44,2%

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,4%

«Європейська солідарність» — 8,8%

ВО «Батьківщина» — 77,4%

«Голос» — 6,5%

Дані екзит-полу свідчать, що не змогла подолати прохідний бар'єр у парламент із незначним відривом політсила Ігоря Смешка «Сила і Честь», яка набрала 4,3% голосів виборців за необхідних 5%.

Національний екзит-пол на позачергових парламентських виборах станом на 20.00 о 22.00 оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова.

Між тим нагадаємо, що відповідно до власного екзит-полу ТСН, у всіх мажоритарних округах Києва перемогу здобули представники пропрезидентської партії «Слуга народу».