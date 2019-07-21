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Верховную Раду сформируют пять партий: окончательные данные Национального экзит-пола. Фото: Ракурс

Верховную Раду сформируют пять партий: окончательные данные Национального экзит-пола

21 июл 2019, 21:55
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Парламентские выборы в Украине стали успешными для пяти политических партий, который преодолели 5-процентный проходной барьер голосов избирателей. Об этом свидетельствуют последние данные Национального экзит-пола, обновленные по состоянию на 20.00.

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В Верховную Раду девятого созыва, согласно этому экзит-полу, проходят партии:

«Слуга народа» — 44,2%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4%

«Европейская солидарность» — 8,8%

ВО «Батькивщина» — 7,4%

«Голос» — 6,5%

Данные экзит-пола свидетельствуют о том, что не смогла преодолеть проходной барьер в парламент с незначительным отрывом политсила Игоря Смешко «Сила и Честь», которая набрала 4,3% голосов избирателей при необходимых 5%.

Национальный экзит-пол на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20.00 в 22.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

Между тем напомним, что согласно собственному экзит-полу ТСН, во всех мажоритарных округах Киева победу одержали представители пропрезидентской партии «Слуга народа».

Источник: Ракурс


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