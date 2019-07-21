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«Слуга народа» побеждает во всех мажоритарных округах Киева

«Слуга народа» побеждает во всех мажоритарных округах Киева — экзит-пол

21 июл 2019, 20:58
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«Слуга народа» заявляет о своей победе на внеочередных парламентских выборах во всех мажоритарных округах Киева.

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Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», во всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от пропрезидентской партии. Об этом на брифинге заявил кандидат от «Слуги народа», гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко. Данные проведенного экзит-пола опубликованы на сайте ТСН.

По данным этого экзит-пола, первое место на внеочередных парламентских выборах заняла партия «Слуга народа». За нее отдали свой голос 44,4% опрошенных украинцев. На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую проголосовали 12,5% респондентов. Третью позицию заняла «Европейская солидарность» с результатом в 8,5%. Кроме того, по результатам данного экзит-пола, в Верховную Раду также проходят партия «Батькивщина» и «Голос».

Данный опрос был проведен среди около 40 тыс. избирателей исследовательскими компаниями TNS KantAr и INFO SAPIENS.

Напомним, что согласно национальному экзит-полу, проходной барьер в 5% предварительно преодолевают пять партий. Среди них — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».


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