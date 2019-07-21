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Ракурс
Зеленский прокомментировал проведение досрочных местных выборов (ВИДЕО)

Зеленский прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов (ВИДЕО)

21 июл 2019, 20:50
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.

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Глава государства отметил, что сегодня его команда может расслабиться, хотя и не очень сильно, ведь в Украине закрылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в парламент. Комментируя досрочные местные выборы Зеленский также посоветовал не расслабляться. Об этом он заявил во время своего выступления в штабе политической партии «Слуга народа».

Ранее в Офисе Зеленского заявляли о возможности проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Их проведение анонсировал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который отметил что выборы могут пройти следующей осенью или раньше. Окончательное решение о выборах еще не принято.

Как известно, сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. На территории страны избирательные участки закрылись в 20.00, однако за рубежом украинцы продолжают голосовать.

Как ранее сообщал «Ракурс», стали известны результаты Национального экзит-пола. Центризбирком официальные результаты объявит позже.

Источник: Ракурс


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