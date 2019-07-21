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Зеленський прокоментував проведення дострокових місцевих виборів. Фото: Конкурент
Зеленський прокоментував можливість проведення дострокових місцевих виборів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124570-zelenskyy-prokomentuvav-provedennya-dostrokovyh-miscevyh-vyboriv-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення дострокових місцевих виборів.
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Голова держави зазначив, що сьогодні його команда може розслабитися, хоча і не дуже сильно, адже в Україні закрилися виборчі дільниці для голосування на дострокових виборах до парламенту. Коментуючи дострокові місцеві вибори Зеленський також порадив не розслаблятися. Про це він завив під час свого виступу у штабі політичної партії «Слуга народу».
Раніше в Офісі Зеленського заявляли про можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування. Їхнє проведення анонсував представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, який зазначив що вибори можуть пройти наступної осені або раніше. Кінцеве рішення про вибори ще не прийнято.
Як відомо, сьогодні в Україні проходять дострокові парламентські вибори. На території країни виборчі дільниці закрилися о 20.00, однак за кордоном українці продовжують голосувати.
Як раніше повідомляв «Ракурс», стали відомі результати Національного екзит-полу. Центрвиборчком офіційні результати оголосить пізніше.
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