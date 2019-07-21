Національний екзит-пол: у Раду проходять п'ять партій. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124567-nacionalnyy-ekzyt-pol-u-radu-prohodyat-p-yat-partiy.html

Ракурс

Парламентські вибори в Україні завершилися. Національний екзит-пол — соцопитування виборців на виході з 300 виборчих дільниць по всій країні — свідчить про те, що до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій.

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Прохідний бар'єр у 5% голосів виборців долають політичні сили:

«Слуга народу» — 43,9%

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,5%

«Європейська солідарність» — 8,9%

«Батьківщина» — 7,6%

«Голос» — 6,3%

Решта партій набирають менше за необхідним мінімум голосів:

«Сила і честь» — 4,4%

«Опозиційний блок» — 3,3%

«Партія Шарія» — 3,1%

Радикальна партія Ляшка — 2,8%

«Українська стратегія Гройсмана» — 2,2%

ВО «Свобода» — 2,1%

Національний екзит-пол парламентських виборів станом на 18.00 о 20.00 оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова.