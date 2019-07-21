Мінування пункту пропуску «Майорське»: виявлено 12 вибухонебезпечних предметів. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124565-minuvannya-punktu-propusku-mayorske-vyyavleno-12-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-foto.html

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Мінування контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» у Донецькій області підтверджено даними Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 17.00 21 липня піротехніки знайшли на території пункту пропуску вже 12 вибухонебезпечних предметів. Серед них були виявлені чотири артилерійські снаряди 30 мм, одна мінометна міна 120 мм, один артилерійський снаряд 23 мм, 5 ручних гранат і ще один фрагмент мінометної міни. Про це повідомив глава ГСЧС Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

На даний момент на території піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій проводять подальше обстеження.

Перше повідомлення про мінування сьогодні, 21 липня, надійшло до служби Нацполіції о 6.45 від анонімного джерела. Деякий час пункт пропуску не працював, але після повідомлення про відсутність вибухонебезпечних речовин пропуск людей відновили. Близько 12.10 група розмінування ГСЧС виявила артилерійську міну 120 мм, і пропуск осіб знову призупинили.

Нагадаємо, що сьогодні на Донбасі встановлено «режим тиші». Угода про обопільне припинення ведення вогню було прийнято у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи і встановлено 21 липня з 00 години 01 хвилин за київським часом.