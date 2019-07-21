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"Режим тиші" на Донбасі встановлено у ніч перед виборами, але на обстріли ЗСУ відповідатимуть. Фото: "Радіо Свобода"

«Режим тиші» на Донбасі встановлено у ніч перед виборами, але на обстріли ЗСУ відповідатимуть

21 лип 2019, 07:44
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«Режим тиші» в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях встановлено 21 липня з 00 годин 01 хвилин за київським часом. Обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння ввели сьогодні згідно рішення, ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи.

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Однак на збройні провокації та ворожі обстріли позицій українських військових чи мирних населених пунктів, у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню, Збройні сили України відповідатимуть адекватно. Про це у Facebook повідомила прес-служба ООС.

Зазначається, що вчора, 20 липня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. У п’ятницю, 19 липня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців отримали бойові травми, а двоє загинули під час налагоджування комунікацій.

Нагадаємо, що у Мінську представники Тристоронньої контактної групи домовилися щодо заборону на будь-яке ведення вогню в зоні конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Про деталі безстрокового перемир’я на Донбасі, яке запроваджується від 21 липня, на брифінгу в Києві 18 липня повідомив представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Роман Безсмертний.

Джерело: Ракурс


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