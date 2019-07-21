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"Режим тишины" на Донбассе установлен в ночь перед выборами, но на обстрелы ВСУ будут отвечать. Фото: "Радио Свобода"

«Режим тишины» на Донбассе установлен в ночь перед выборами, но на обстрелы ВСУ будут отвечать

21 июл 2019, 07:44
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«Режим тишины» в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях установлен 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени. Обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения ввели сегодня согласно решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы.

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Однако на вооруженные провокации и враждебные обстрелы позиций украинских военных или мирных населенных пунктов, в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины будут отвечать адекватно. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

Отмечается, что вчера, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. В пятницу, 19 июля, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили боевые травмы, а двое погибли во время налаживания коммуникаций.

Напомним, что в Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились о запрете на любое ведение огня в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях. О деталях бессрочного перемирия на Донбассе, которое вводится с 21 июля, на брифинге в Киеве 18 июля сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Безсмертный.

Источник: Ракурс


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