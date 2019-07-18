Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Донбассе запрещается любое ведение огня – Бессмертный. Фото: 112 Украина

Перемирие на Донбассе: запрещается любое ведение огня, нарушение договора предусматривает ответственность сторон (ВИДЕО)

18 июл 2019, 14:51
999

Нарушение перемирия на Донбассе отныне предусматривает ответственность сторон.

Loading...

В Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились о запрете на любое ведение огня в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях. О деталях бессрочного перемирия на Донбассе, которое вводится с 21 июля, на брифинге в Киеве 18 июля сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Безсмертный.

Достигнута договоренность о том, что 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет обстрела. При чем, впервые, в документе, в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неозначенного периода, — отметил Бессмертный.

По его словам, стороны договорились начать работы по организации разведения войск вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское. Такие договоренности еще существовали с 2016 года.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что стороны в Минске договорились об обмене по формуле «208 на 69», то есть 208 человек, содержащихся в Украине, на 69 человек, содержащихся на территории временно оккупированных регионов Донбасса. К числу пленных не вошли военнопленные моряки и лица, которые содержатся в аннексированном Крыму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Ваш успех — это наш успех»: Зеленский на английском языке обратился к инвесторам (ВИДЕО)

В своем новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику нашего государства. Зеленский пообещал, что отношение к бизнесу в Украине изменится к лучшему

Новости Украины
16:11

Свежий рейтинг: в Раду проходят пять партий, у «Слуги народа» — 50% (ИНФОГРАФИКА)

Партия «Слуга народа» за три дня до проведения досрочных выборов в парламент близка к контролю над Радой. Эту политическую силу готовы поддержать 49,5% опрошенных. В Раду пока проходят пять партий

Новости Украины
12:56
Новости партнеров
Загрузка...