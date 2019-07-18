На Донбассе запрещается любое ведение огня – Бессмертный. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Нарушение перемирия на Донбассе отныне предусматривает ответственность сторон.

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В Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились о запрете на любое ведение огня в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях. О деталях бессрочного перемирия на Донбассе, которое вводится с 21 июля, на брифинге в Киеве 18 июля сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Безсмертный.

Достигнута договоренность о том, что 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет обстрела. При чем, впервые, в документе, в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неозначенного периода, — отметил Бессмертный.

По его словам, стороны договорились начать работы по организации разведения войск вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское. Такие договоренности еще существовали с 2016 года.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что стороны в Минске договорились об обмене по формуле «208 на 69», то есть 208 человек, содержащихся в Украине, на 69 человек, содержащихся на территории временно оккупированных регионов Донбасса. К числу пленных не вошли военнопленные моряки и лица, которые содержатся в аннексированном Крыму.