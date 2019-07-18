Мінський процес: Безсмертний розповів про механізм обміну полоненими, фото — Поступ

https://racurs.ua/ua/n124440-doviry-nemaie-peregovory-buly-na-meji-zryvu-bezsmertnyy-pro-obmin-polonenymy-v-minsku.html

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Представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний повідомив, що переговори, які відбулися між Києвом, Москвою та ОРДЛО 17 липня, були під загрозою зриву, а довіра між їх учасниками є мінімальною.

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На брифінгу в Офісі президента Безсмертний конкретизував домовленості, які досягли в Мінську, назвавши емоційну обстановку під час преговорів дуже складною.

Довіри немає, у деяких підгрупах перемовини були на грані зриву. Всі ми люди, зі своїми емоціями, особливо приймаючи до уваги річницю збиття малайзійського «Боїнгу». Була драма, за кожну букву і кому довелося битися. Але запевнюю вас, що у вчорашніх угодах відсутня зрада, — заявив Безсмертний, нагадавши, що під час підписання кінцевого документу стало відомо про указ президента РФ, який розширив межі видачі російських паспортів на увесь Донбас.

Сторони у Мінську домовилися про обмін за формулою «208 на 69», тобто 208 осіб, які утримуються в Україні, на 69 осіб, які утримуються на території тимчасово окупованих регіонів Донбасу (причому йдеться тільки про території ОРДЛО). Полонені моряки, чи особи, які утримуються в Криму або в тюрмах на території РФ, до цього числа не увійшли.

Стосовно моряків, то Україна наполягла, що вони перебуватимуть за рамками цих угод, оскільки Київ чекає, доки Москва виконає рішення Міжнародного трибуналу, який ухвалив у травні звільнити українців та повернути три захоплені кораблі.

Безсмертний закликав «зняти рожеві окуляри» щодо питання звільнення заручників та полонених. Крім того, він зазначив, що Київ був готовий фактично розпочати обмін вже сьогодні і цей крок підтримали навіть представники ОРДЛО. Цьому завадила позиція Кремля і тепер сторони розпочнуть процес та званої правової чистки списків осіб, про обмін яких домовилися у Мінську.