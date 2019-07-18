Минский процесс: Бессмертный рассказал о механизме обмена пленными, фото — Поступ

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Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный сообщил, что переговоры, которые состоялись между Киевом, Москвой и ОРДЛО 17 июля, были под угрозой срыва, а доверие между их участниками является минимальным.

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На брифинге в Офисе президента Бессмертный конкретизировал договоренности, которые достигли в Минске, назвав эмоциональную обстановку во время переговоров очень сложной.

Доверия нет, в некоторых подгруппах переговоры были на грани срыва. Все мы люди, со своими эмоциями, особенно принимая во внимание годовщину сбивания малайзийского «Боинга». Была драма, за каждую букву и запятую пришлось драться. Но уверяю вас, что во вчерашних соглашениях отсутствует измена, — заявил Бессмертный, напомнив, что во время подписания окончательного документа стало известно об указе президента РФ, который расширил пределы выдачи российских паспортов на весь Донбасс.

Стороны в Минске договорились об обмене по формуле «208 на 69», то есть 208 человек, которые содержатся в Украине, на 69 человек, которые содержатся на территории временно оккупированных регионов Донбасса (причем речь идет только о территории ОРДЛО). Пленные моряки, или лица, содержащихся в Крыму или в тюрьмах на территории РФ, в это число не вошли.

Относительно моряков, то Украина настояла, что они будут находиться за рамками этих соглашений, поскольку Киев ждет, пока Москва выполнит решение Международного трибунала, который в мае постановил освободить украинцев и вернуть три захваченные корабли.

Бессмертный призвал «снять розовые очки» относительно вопроса освобождения заложников и пленных. Кроме того, он отметил, что Киев был готов фактически начать обмен уже сегодня и этот шаг поддержали даже представители ОРДЛО. Этому помешала позиция Кремля и теперь стороны начнут процесс так называемой правовой чистки списков лиц, об обмене которых договорились в Минске.