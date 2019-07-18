«Доверия нет, переговоры были на грани срыва»: Бессмертный об обмене пленными в Минскеhttps://racurs.ua/n124440-doveriya-net-peregovory-byli-na-grani-sryva-bessmertnyy-ob-obmene-plennymi-v-minske.htmlРакурс
Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный сообщил, что переговоры, которые состоялись между Киевом, Москвой и ОРДЛО 17 июля, были под угрозой срыва, а доверие между их участниками является минимальным.
На брифинге в Офисе президента Бессмертный конкретизировал договоренности, которые достигли в Минске, назвав эмоциональную обстановку во время переговоров очень сложной.
Доверия нет, в некоторых подгруппах переговоры были на грани срыва. Все мы люди, со своими эмоциями, особенно принимая во внимание годовщину сбивания малайзийского «Боинга». Была драма, за каждую букву и запятую пришлось драться. Но уверяю вас, что во вчерашних соглашениях отсутствует измена, — заявил Бессмертный, напомнив, что во время подписания окончательного документа стало известно об указе президента РФ, который расширил пределы выдачи российских паспортов на весь Донбасс.
Стороны в Минске договорились об обмене по формуле «208 на 69», то есть 208 человек, которые содержатся в Украине, на 69 человек, которые содержатся на территории временно оккупированных регионов Донбасса (причем речь идет только о территории ОРДЛО). Пленные моряки, или лица, содержащихся в Крыму или в тюрьмах на территории РФ, в это число не вошли.
Относительно моряков, то Украина настояла, что они будут находиться за рамками этих соглашений, поскольку Киев ждет, пока Москва выполнит решение Международного трибунала, который в мае постановил освободить украинцев и вернуть три захваченные корабли.
Бессмертный призвал «снять розовые очки» относительно вопроса освобождения заложников и пленных. Кроме того, он отметил, что Киев был готов фактически начать обмен уже сегодня и этот шаг поддержали даже представители ОРДЛО. Этому помешала позиция Кремля и теперь стороны начнут процесс так называемой правовой чистки списков лиц, об обмене которых договорились в Минске.
У кого-то этот процесс займет несколько дней, у кого-то — несколько месяцев, — заявил Бессмертный.