ЕП принял резолюцию по политзаключенным Кремля. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n124439-evroparlament-potreboval-ot-kremlya-osvobodit-ukrainskih-politzakluchennyh.html

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Европейский парламент 18 июля поддержал резолюцию по украинским политическим узникам Кремля, которые удерживаются на территории России.

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В принятом документе европейские депутаты требуют от РФ безусловного и немедленного исполнения решений Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 военнопленных моряков ВМС Украины и возвращению трех захваченных кораблей. Резолюцию поддержали 458 парламентариев. Об этом на собственной странице в Facebook сообщила первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

По ее информации, ЕП назвала военной агрессией против Украины факт нападения на корабельную группу Военно-морских сил Украины в Керченском проливе осенью 2018 года.

В резолюции также содержится перечень всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях Украины. Европарламент призывает Москву немедленно их освободить.

Отмечается, что антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Кремль не выполнит все условия минских договоренностей не выведет свои войска и незаконные вооруженные формирования с территории Украины и не отдаст под контроль Киева или миротворцев неконтролируемый участок границы.

Напомним, 11 июля Верховная Рада едва смогла поддержать проект закона № 8205. Законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, заложниках или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами, поддержали лишь 235 нардепов.