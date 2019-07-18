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Ракурс
ЄП прийняв резолюцію щодо політв’язнів Кремля. Фото: Прямий

Європарламент ухвалив резолюцію щодо утримуваних Росією українських політв’язнів

18 лип 2019, 13:41
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Європейський парламент 18 липня підтримав резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля, які утримуються на території Росії.

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В ухваленому документі європейські депутати вимагають від РФ безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу у Гамбурзі щодо звільнення 24 військовополонених моряків ВМС України та повернення трьох захоплених кораблів. Резолюцію підтримали 458 парламентарів. Про це на власній сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко.

За її інформацією, ЄП назвала військовою агресією проти України факт нападу на корабельну групу Військово-морських сил України в Керченській протоці восени 2018 року.

В резолюції також міститься перелік усіх українських політв’язнів, які утримуються у Росії та на окупованих нею територіях України. Європарламент закликає Москву негайно їх звільнити.

Зазначається, що антиросійські санкції діятимуть доти, доки Кремль не виконає усі умови мінських домовленостей, не виведе свої війська та незаконні збройні формування з території України і не віддасть під контроль Києва чи миротворців неконтрольовану ділянку кордону.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ледве спромоглася підтримати проект закону № 8205. Законопроект про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами, підтримали лише 235 нардепів.

Джерело: Ракурс


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