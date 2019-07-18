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На Донбасі забороняється будь-яке ведення вогню – Безсмертний. Фото: 112 Україна

Перемир’я на Донбасі: забороняється будь-яке ведення вогню, порушення угоди передбачає відповідальність сторін (ВІДЕО)

18 лип 2019, 14:51
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Порушення перемир’я на Донбасі відтепер передбачає відповідальність сторін.

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У Мінську представники Тристоронньої контактної групи домовилися щодо заборону на будь-яке ведення вогню в зоні конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Про деталі безстрокового перемир’я на Донбасі, яке запроваджується від 21 липня, на брифінгу в Києві 18 липня повідомив представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Роман Безсмертний.

Досягнуті домовленості про те, що 00:01 21 липня розпочинається безстрокова заборона обстрілу. При чому, вперше, в документі, в заяві зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. У заяві передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. Також передбачена публічна заява сторін про припинення вогню. Тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду, — зазначив Безсмертний.

За його словами, сторони домовились розпочати роботи із організації розведення військ поблизу населених пунктів Золоте та Петровське. Такі домовленості ще існували з 2016 року.

Нагадаємо, представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Роман Безсмертний заявив, що сторони у Мінську домовилися про обмін за формулою «208 на 69», тобто 208 осіб, які утримуються в Україні, на 69 осіб, які утримуються на території тимчасово окупованих регіонів Донбасу. До числа полонених не увійшли військовополонені моряки та особи, які утримуються в анексованому Криму.

Джерело: Ракурс


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