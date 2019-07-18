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Українці розповіли про своє ставлення до РФ. Фото: Радіо Свобода

До Росії погано ставляться 43% українців — опитування КМІС (ІНФОГРАФІКА)

18 лип 2019, 14:22
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Останні соцопитування свідчать, що більшість громадян України добре ставляться до Російської Федерації.

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«Дуже добре» або «в основному добре» до Росії наразі ставляться 46,5% респондентів. При цьому 43,6% опитаних, що їхнє ставлення до РФ «дуже погане» або «в основному погане». Про це свідчать результати спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Країною-агресором Росію вважають 66.5% українців, протилежної думки дотримуються 23,9% населення України. Ще 47,1% опитаних вважають, що українці, білоруси та росіяни залишаються близькими народами, а 45,9% вважають, що вони віддаляться.

Ставлення до Росії – опитування. Інфографіка: kiis.com.ua

Ставлення до Росії – опитування. Інфографіка: kiis.com.ua

Ставлення до Росії – опитування. Інфографіка: kiis.com.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує винести на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією. Глава держави відмітив, що цей референдум не законодавчий, а інформаційний і схожий на опитування.

Джерело: Ракурс


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