Українці розповіли про своє ставлення до РФ. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124442-do-rosiyi-pogano-stavlyatsya-43-ukrayinciv-chergove-opytuvannya-infografika.html

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Останні соцопитування свідчать, що більшість громадян України добре ставляться до Російської Федерації.

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«Дуже добре» або «в основному добре» до Росії наразі ставляться 46,5% респондентів. При цьому 43,6% опитаних, що їхнє ставлення до РФ «дуже погане» або «в основному погане». Про це свідчать результати спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Країною-агресором Росію вважають 66.5% українців, протилежної думки дотримуються 23,9% населення України. Ще 47,1% опитаних вважають, що українці, білоруси та росіяни залишаються близькими народами, а 45,9% вважають, що вони віддаляться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує винести на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією. Глава держави відмітив, що цей референдум не законодавчий, а інформаційний і схожий на опитування.