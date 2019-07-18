Украинцы рассказали о своем отношении к РФ. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n124442-k-rossii-ploho-otnosyatsya-43-ukraincev-ocherednoy-opros-infografika.html

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Последние соцопросы свидетельствуют, что большинство граждан Украины хорошо относятся к Российской Федерации.

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«Очень хорошо» или «в основном хорошо» к России сейчас относятся 46,5% респондентов. При этом 43,6% опрошенных, что их отношение к РФ «очень плохое» или «в основном плохое». Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии.

Страной-агрессором Россию считают 66.5% украинцев, противоположного мнения придерживаются 23,9% населения Украины. Еще 47,1% опрошенных считают, что украинцы, белорусы и россияне остаются близкими народами, а 45,9% считают, что они отдаляются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией. Глава государства отметил, что этот референдум не законодательный, а информационный и похож на опрос.