На виборах у Львові жінка взяла 10 бюлетенів, а на Одещині виборчиня «допомагала» голосувати іншим. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124564-na-vyborah-u-lvovi-jinka-vzyala-10-buleteniv-a-na-odeschyni-vyborchynya-dopomagala-golosuvaty.html

Ракурс

У Львові на позачергових виборах до парламенту виявили жінку, яка взяла 10 бюлетенів та пішла з ними голосувати. Порушення було встановлено вже після того, як жінка вкинула бюлетені до скриньки.

Loading...

Наразі встановлюється, чи жінка сама взяла пачку бюлетенів, чи їй їх дали члени виборчої комісії. Покази жінки та членів ДВК повністю відрізняються. Скриньку було опечатано, а правоохоронці намагаються встановити деталі порушення. Про це повідомляє прес-служба місцевого комітету виборців.

В Одеській області у місті Подільськ жінка проголосувала за інших виборців на території дільниці. Спочатку порушниця пояснила спостерігачам, що допомагає голосувати своєму сліпому чоловікові, однак за 10 хвилин жінка прийшла вже з іншим виборцем.

Коли виборець взяв свій бюлетень, порушниця не відходячи від столу видачі документів поставила позначку у бюлетені замість нього. Спостерігачі від «Опори» викликали на місце поліцію.

Як раніше повідомляло, правоохоронці зафіксували понад 1,5 тис. порушень виборчого законодавства.