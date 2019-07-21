На выборах во Львове женщина взяла 10 бюллетеней, а на Одесчине избирательница «помогала» голосовать другим. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124564-na-vyborah-vo-lvove-jenschina-vzyala-10-bulleteney-a-na-odeschine-izbiratelnica-pomogala.html

Ракурс

Во Львове на внеочередных выборах в парламент обнаружили женщину, которая взяла 10 бюллетеней и пошла с ними голосовать. Нарушение было установлено уже после того, как женщина бросила бюллетени в урну.

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Сейчас устанавливается, женщина сама взяла пачку бюллетеней, или ей их дали члены избирательной комиссии. Показания женщины и членов ГИК полностью отличаются. Ящик был опечатан, а правоохранители пытаются установить детали нарушения. Об этом сообщает пресс-служба местного комитета избирателей.

В Одесской области в городе Подольск женщина проголосовала за других избирателей на территории участка. Сначала нарушительница объяснила наблюдателям, что помогает голосовать своему слепому мужу, однако через 10 минут женщина пришла уже с другим избирателем.

Когда избиратель взял свой бюллетень, нарушительница, не отходя от стола выдачи документов поставила отметку в бюллетене вместо него. Наблюдатели от «Опоры» вызвали на место полицию.

Как ранее сообщало, правоохранители зафиксировали более 1,5 тыс. нарушений избирательного законодательства.