Имитирование смерти и съеденные бюллетени: полиция зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений на выборах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124563-imitirovanie-smerti-i-sedennye-bulleteni-policiya-zafiksirovala-bolee-1-5-tys-narusheniy.html

Ракурс

Внеочередные выборы в парламент в Украине проходят с различными курьезами и нарушениями. Так, во Львовской области 94-летняя женщина устроила скандал на участке, а потом пыталась съесть свой бюллетень.

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Причиной стало то, что женщина не хотела голосовать дома несмотря на то, что была внесена в НСП (список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться). Об этом сообщает Комитет избирателей Украины Львов в Facebook.

Хотя женщине затем позволили проголосовать, ее возмутило, что ей не позволяли опустить бюллетень в стационарный ящик, а предлагали передвижной.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з’їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

В Ужгороде мужчина оставил свой бюллетень в кабинке для голосования. Его заметила следующая избирательница, которая вошла в кабинку. По данным «Опоры», этот бюллетень признали недействительным.

Между тем в Киеве на одном из избирательных участков женщина притворилась мертвой, так как забыла свой паспорт дома.

Отметим, что по состоянию на 17.00 полиция зафиксировала 1 тыс. 614 сообщений и заявлений о нарушениях избирательного законодательства. В связи с этим был составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства.

Как ранее сообщалось, зафиксированы нарушения во время голосования на выборах в исправительных колониях.