Імітування смерті та з’їдені бюлетені: поліція зафіксувала понад 1,5 тис. порушень на виборах. Фото: Ракурс

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Ракурс

Позачергові вибори до парламенту в Україні проходять з різноманітними курйозами та порушеннями. Так, на Львівщині 94-річна жінка влаштувала скандал на дільниці, а потім намагалася з’їсти свій бюлетень.

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Причиною стало те, що жінка не хотіла голосувати дома попри те, що була внесена у НСП (список виборців, які не здатні самостійно пересуватися). Про це повідомляє Комітет виборців України Львів у Facebook.

Хоча жінці потім дозволили проголосувати, її обурило, що їй не дозволяли вкинути бюлетень до стаціонарної скриньки, а пропонували пересувну.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з’їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

В Ужгороді чоловік залишив свій бюлетень у кабінці для голосування. Його помітила наступна виборчиня, яка зайшла до кабінки. За даними «Опори», цей бюлетень визнали не дійсним.

Тим часом в Києві на одній з виборчих дільниць жінка прикинулася мертвою, так як забула свій паспорт дома.

Зазначимо, що станом на 17.00 поліція зафіксувала 1 тис. 614 повідомлень та заяв про порушення виборчого законодавства. У зв’язку з цим було складено 41 адмінпротокол та відкрито 33 кримінальні провадження.

Як раніше повідомлялося, зафіксовані порушення під час голосування на виборах у виправних колоніях.