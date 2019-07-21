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Ракурс
На голосуванні у виправній колонії Харківщини зафіксували порушення. Фото: ombudsman.gov.ua

На голосуванні у виправній колонії Харківщини зафіксували порушення (ФОТО)

21 лип 2019, 17:12
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У Харківській області зафіксували низку порушень під час проведення голосування на парламентських виборах. Через порушення у Темнівську виправну колонію було викликано поліцію.

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Моніторингову групу, яка мала слідкувати за перебігом голосування, на 30 хвилин затримали на контрольно-пропускному пункті, хоча саме голосування на спеціальній дільниці почалося вчасно. Про це повідомляє прес-служба офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Громадяни з інвалідністю не мали можливості проголосувати, так як для цієї категорії виборців не облаштували кабіни. Зазначається, що біля столів з бюлетенями, кабінок для голосування та скриньок весь час перебували засуджені, які слідкували за голосуванням.

На Харківщині у колонії зафіксували порушення на виборах. Фото: ombudsman.gov.ua

Саму кількість бюлетенів члени виборчої комісії не підрахували, тому не знали скільки документів перебувало на столі. Акт видачі бюлетенів також не був складений. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у східних областях Сергій Красноперовсклав відповідний звіт та звернувся до поліції.

Зазначимо, що за результатами моніторингу у Лук’янівському СІЗО була виявлена нестача бюлетенів. Так, на 1 тис. 106 виборців у наявності були 1 тис. 26 бюлетенів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, скільки виборців прибули на дільниці станом на 16.00.

Джерело: Ракурс


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