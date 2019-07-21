На голосуванні у виправній колонії Харківщини зафіксували порушення. Фото: ombudsman.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124560-na-golosuvanni-u-vypravniy-koloniyi-harkivschyny-zafiksuvaly-porushennya-foto.html

Ракурс

У Харківській області зафіксували низку порушень під час проведення голосування на парламентських виборах. Через порушення у Темнівську виправну колонію було викликано поліцію.

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Моніторингову групу, яка мала слідкувати за перебігом голосування, на 30 хвилин затримали на контрольно-пропускному пункті, хоча саме голосування на спеціальній дільниці почалося вчасно. Про це повідомляє прес-служба офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Громадяни з інвалідністю не мали можливості проголосувати, так як для цієї категорії виборців не облаштували кабіни. Зазначається, що біля столів з бюлетенями, кабінок для голосування та скриньок весь час перебували засуджені, які слідкували за голосуванням.

Саму кількість бюлетенів члени виборчої комісії не підрахували, тому не знали скільки документів перебувало на столі. Акт видачі бюлетенів також не був складений. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у східних областях Сергій Красноперовсклав відповідний звіт та звернувся до поліції.

Зазначимо, що за результатами моніторингу у Лук’янівському СІЗО була виявлена нестача бюлетенів. Так, на 1 тис. 106 виборців у наявності були 1 тис. 26 бюлетенів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, скільки виборців прибули на дільниці станом на 16.00.