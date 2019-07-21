На голосовании в исправительной колонии Харьковской области зафиксировали нарушения (ФОТО)

https://racurs.ua/n124560-na-golosovanii-v-ispravitelnoy-kolonii-harkovskoy-oblasti-zafiksirovali-narusheniya-foto.html

Ракурс

В Харьковской области зафиксировали ряд нарушений во время проведения голосования на парламентских выборах. Из-за нарушения в Темновскую исправительную колонию была вызвана полиция.

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Мониторинговую группу, которая должна была следить за ходом голосования на 30 минут задержали на контрольно-пропускном пункте, хотя само голосование на специальном участке началось вовремя. Об этом сообщает пресс-служба офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Граждане с инвалидностью не имели возможности проголосовать, так как для этой категории избирателей не обустроили кабины. Отмечается, что у столов с бюллетенями, кабинок для голосования и ящиков все время находились осужденные, которые следили за голосованием.

Само же количество бюллетеней члены избирательной комиссии не подсчитали, поэтому не знали сколько документов находилось на столе. Акт выдачи бюллетеней тоже не был составлен. Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в восточных областях Сергей Красноперов составил соответствующий отчет и обратился в полицию.

Отметим, что по результатам мониторинга в Лукьяновском СИЗО была обнаружена недостача бюллетеней. Так, на 1 тыс. 106 избирателей в наличии были 1 тыс. 26 бюллетеней.

Как ранее сообщал «Ракурс», стало известно, сколько избирателей прибыли на участки по состоянию на 16.00.